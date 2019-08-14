Один человек погиб и трое пострадали из-за пожара в общежитии в Магадане

В Магадане произошел пожар в пятиэтажном здании общежития. Погиб один человек, трое пострадали.

Как рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области, сообщение о возгорании поступило дежурному 14 августа около 12:00. Горела комната на третьем этаже общежития коридорного типа.

Прибывшие пожарные эвакуировали четырех человек, в том числе одного ребенка. Один из пострадавших скончался в машине скорой медицинской помощи.

В тушении были задействованы 25 человек личного состава и девять единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, соседи слышали в комнате, где произошел пожар, какой-то хлопок.