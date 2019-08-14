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Причиной массовой гибели чаек в Омске могло стать отравление

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Специалисты устанавливают причину массовой гибели чаек в Омске. По предварительной версии, речь идет о пищевом отравлении, исследования продолжаются.

Об обнаружении мертвых птиц сообщили горожане. Чайки погибли в районе СНТ «Сады водных путей сообщения». По данным местных жителей, выжившие птицы выглядели парализованными. В ходе выездной проверки главное управление ветеринарии по Омской области не выявило массовый мор чаек, специалистам удалось обнаружить лишь четыре трупа птиц.

Пробы были направлены на исследования. По результатам вскрытия эксперты предполагают, что причиной смерти птиц могло стать пищевое отравление, сообщает ИА «Город55» со ссылкой на «12-й канал». Также продолжаются исследования на бактериальные инфекции.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане были зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые употребили пчел или других насекомых. Информация появилась после того, как в республике зафиксировали массовую гибель пчел.

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