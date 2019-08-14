Прямой эфир

В Омской области расширили зону поиска пропавшего в лесу ребенка

0
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В региональном управлении МВД рассказали, что зона поиска пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области трехлетнего мальчика была расширена до границы соседнего Тарского района. Об этом в среду, 14 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поиски начинались с того места, где стояла машина, откуда он убежал, по линии лесного массива на расстоянии где-то 6 км. Сейчас зона поиска расширена вплоть до границы соседнего Тарского района», — отметили в ведомстве.

Ребенка ищут около 400 полицейских, добровольцев, местных жителей, задействован вертолет Росгвардии.

По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе. На сайте МВД по Омской области 14 августа отмечается, что родители оставили его в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. По возвращении из леса они не обнаружили ребенка и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. Поиски ребенка велись всю ночь. В настоящее время периметр поисковых работ увеличен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморье избивший ребенка до смерти отчим признал вину
На Кубани женщина бросила дочь в кафе с запиской

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017