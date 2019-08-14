В Омской области расширили зону поиска пропавшего в лесу ребенка

В региональном управлении МВД рассказали, что зона поиска пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области трехлетнего мальчика была расширена до границы соседнего Тарского района. Об этом в среду, 14 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поиски начинались с того места, где стояла машина, откуда он убежал, по линии лесного массива на расстоянии где-то 6 км. Сейчас зона поиска расширена вплоть до границы соседнего Тарского района», — отметили в ведомстве.

Ребенка ищут около 400 полицейских, добровольцев, местных жителей, задействован вертолет Росгвардии.

По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе. На сайте МВД по Омской области 14 августа отмечается, что родители оставили его в салоне автомобиля и ушли собирать ягоды. По возвращении из леса они не обнаружили ребенка и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело. Поиски ребенка велись всю ночь. В настоящее время периметр поисковых работ увеличен.