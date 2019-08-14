Аэропорт Гонконга выделил две зоны для протестующих

Две зоны для протестующих, расположенные в стороне от основного потока пассажиров, выделили в аэропорту Гонконга. Несмотря на это, 63 рейса на прилет и вылет в среду, 14 августа, были отменены. Об этом пишет газета South China Morning Post.

12 и 13 августа из-за протестной акции в аэропорту отменили все прилеты и вылеты рейсов.

Во вторник полиция применила слезоточивый газ против митингующих. Пять человек были задержаны за хранение оружия и нападение на полицейских.

Ночью протестующие связали и насильно удерживали двух китайских мужчин, решив, что они могут быть агентами под прикрытие. После освобождения обоих мужчин госпитализировали, сообщает телеканал «360». Один из них оказался журналистом государственного издания Global Times. В Пекине объявили, что действия протестующих не отличаются от террористических.

13 августа аналитическое агентство ForwardKeys сообщило, что из-за протестов объем бронирования билетов в Гонконг снизился более чем на 20%. Особенно заметно количество заказов авиабилетов сократилось с 14 июля по 9 августа — в этот период продажи упали на треть (33,4%).

Суд Гонконга выдал ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из здания транспортного хаба в международном аэропорту Гонконга, напоминает RNS.

Массовые демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции. В случае одобрения его местными властями Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части КНР. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться и на активистов, не согласных с политикой Пекина.