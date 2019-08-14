Ди Каприо рассказал о самой провальной роли в своей карьере

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо рассказал о своей роли в фильме «Кафе» Донс Плам», назвав ее провальной. По мнению артиста, этот фильм никому не следует смотреть, потому что он плохо сыграл в нем. Об этом пишет The New York Post.

«Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?» — приводит слова Ди Каприо «Федеральное агентство новостей».

Артист отметил, что ему и его коллеге по фильму Тоби Магуайеру стыдно за участие в этом проекте. Их карьера в кино тогда только начиналась, поэтому оба признают свою неопытность и считают картину провальной, пишет сайт kp.ru. Их мнение подтвердил и продюсер картины Бен Уитли, заявив, что из-за неопытности всей съемочной группы лента была обречена на провал.

Фильм «Кафе «Донс Плам» режиссера Р.Д. Робба был снят в 1995 году. Сюжет картины рассказывает о безрассудных молодых людях, у которых есть традиция встречаться каждый раз с новыми девушками по субботам в закусочной Лос-Анджелеса. Ди Каприо исполнил роль бесцеремонного парня Дерека, чьи реплики отличаются грубостью и агрессией, пишет телеканал «360». Известно, что съемки черно-белого кино продлились меньше недели. В 1998 году фильм запретили к показу в Канаде и США по решению суда.

5 августа сообщалось, что Леонардо Ди Каприо поделился советами с начинающими актерами.