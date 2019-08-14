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Лоза предсказал увеличение числа «квасящих» россиян из-за сокращения рабочих дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский певец Юрий Лоза прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели. По его словам, такие изменения не имеют смысла и могут привести лишь к увеличению числа злоупотребляющих алкоголем россиян.

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«Если не найдут себе занятие, то будут квасить с горя, ведь никаких программ по организации дополнительного досуга не предлагается», — написал Лоза на своей странице в Facebook 14 августа.

13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский ранее заявил, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, а подобная новация пока является «красивой мечтой».

Ранее во вторник Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Он уточнил, что речь идет о гибких графиках, дистанционных форматах и вызовах сотрудников по мере необходимости.

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