Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Иркутской области

В Братском районе Иркутской области опрокинулся BMW. Погибла женщина, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Братское».

Авария произошла 12 августа на 159-м км автодороги «Вилюй». По предварительным данным, 30-летний водитель BMW превысил скорость, машина съехала с проезжей части и опрокинулась, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 52-летняя пассажирка. 57-летний пассажир был госпитализирован в медучреждение.

Ранее в этот же день произошла еще одна авария на автодороге «Полукольцо» (Тулун–Братск). Водитель «УАЗа» превысил скорость, машина вылетела на встречку, съехала с проезжей части и опрокинулась. Погиб 43-летний водитель. Помощь медиков потребовалась 39-летнему пассажиру.