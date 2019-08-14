Новый виадук построят в Красноярске

В Красноярске над Николаевским проспектом планируют построить новый виадук для пешеходов. Стоимость работ оценили в 58 млн рублей.

Конкурс на поиск подрядчика объявила мэрия города. Переход соединит улицу Дачную и школу № 73. Исполнитель должен будет приступить к работам сразу после подписания договора, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Максимальная стоимость контракта составит почти 58 млн рублей. Строительство необходимо завершить до 30 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что правительство Красноярского края объявило конкурс на корректировку проекта первой линии метрополитена в Красноярске. Стоимость работ оценили в 955 млн рублей.