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Масштабное авиашоу состоится в Комсомольске-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на аэродроме Дземги состоится масштабное авиашоу. Мероприятие пройдет в честь Дня образования истребительного авиационного полка Восточного военного округа.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа, гостям представят выставку современной авиационной техники, в том числе многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С и истребитель Су-30СМ.

Во время авиашоу над аэродромом пролетят новейшие бомбардировщики СУ-34, истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М2. Пары истребителей Су-35С и Су-30СМ выполнят элементы сложного и высшего пилотажа.

Мероприятие состоится 17 августа. С 9:00 вход на территорию аэродрома будет свободный.

В 2018 году праздник в честь Дня образования истребительного авиационного полка Восточного военного округа посетили 40 тыс. человек.

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