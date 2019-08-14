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Футболист Бен-Йеддер перешел в «Монако»

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Фото: asmonaco.com
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Французский форвард Виссам Бен-Йеддер перешел из испанского ФК «Севилья» в «Монако», выступающий на чемпионате Франции. Об этом в среду, 14 августа, сообщила пресс-служба французской команды.

Соглашение 29-летнего нападающего с «Монако» рассчитано на пять лет. Как уточняет RT, клубы совершили обмен, и в «Севилью» отправился хавбек Рони Лопеш — также на пять лет. По информации СМИ, монегаски заплатили за Бен-Йеддера €40 млн.

«Очень рад быть стать игроком «Монако». (...) Я выбрал «Монако», потому что верю в этот проект и полон решимости сделать все возможное, чтобы идти в ногу с нашими общими амбициями. Прихожу с намерением, как всегда, доказать свои качества и с желанием перейти на новый уровень», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Бен-Йеддер провел 54 мяча, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Кроме того, в его активе четыре матча и один гол за сборную Францию. Лопеш провел 29 игр, где отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. За «Монако» также играет российский полузащитник Александр Головин.

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