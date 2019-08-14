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Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

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Фото: TASS/imago/Xinhua/imago stock&people
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Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом в среду, 14 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».

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«18 июня 2019 года трем гражданам РФ (Гиркину И., Дубинкому С., Пулатову О.) и одному гражданину Украины (Харченко Л.) сообщено о подозрении в совершении данного преступления», — говорится в фотокопии ответа Службы безопасности Украины, которую опубликовало украинское издание.

Отмечается, что 22 июля материалы уголовного производства относительно указанных лиц были переданы компетентным органам Нидерландов.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Россия подчеркивает, что обвинения ССГ в причастности Москвы голословны, расследование является предвзятым и однобоким. В Минобороны России сообщили, что все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявлял, что российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования ССГ, поскольку ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в свою очередь заявил, что недоволен ходом расследования. Он назвал расследование политизированным, имеющим цель возложить вину на Россию.

В конце июля немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе малайзийского Boeing. Сообщалось, что он намерен предоставить сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и пунктов службы управления воздушным движением украинской армии, а также предположительно, уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей Украины. Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива, формальным поводом для отказа стало его желание передать документы публично.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Расследование этого инцидента ведет международная группа под руководством Нидерландов.

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