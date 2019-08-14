Путин посетит Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом. В ходе переговоров он обсудит с президентом Финляндии Саули Ниинистё двусторонние отношения и международную повестку. Об этом в среду, 14 августа, сообщила канцелярия финского главы.

Визит российского президента состоится 21 августа, уточняет «РИА Новости». «Президент Ниинистё и президент Путин проведут официальные обсуждения в президентском дворце», — говорится в сообщении.

После переговоров главы государства проведут пресс-конференцию, визит Путина завершится ужином в Морской крепости Суоменлинна.

В августе 2018 года переговоры Путина и Ниинистё прошли в Сочи. В ходе встречи глава государства подарил финскому коллеге 170 документов, писем и фотографий, имеющих отношение к семье финского государственного деятеля Карла Густава Маннергейма.