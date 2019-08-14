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Пенсионерка скончалась после нападения собаки в Туле

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В больнице в Туле скончалась 82-летняя пенсионерка. Женщина получила травмы в результате нападения собаки.

Пострадавшая была госпитализирована в начале августа. У нее обнаружили множество рваных ран, травму головы, а также перелом руки. Позже стало известно, что на женщину напала домашняя собака. Об этом сообщают «Тульские известия».

После продолжительного лечения женщина скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области овчарка напала на 14-летнюю девочку и покусала ее за лицо. В тот же день собака набросилась на четырехлетнего мальчика, у него также обнаружены травмы лица. Хозяин пса пояснил, что овчарка сбежала за территорию его двора.

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