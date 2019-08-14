Выставка в честь юбилея Псковской области откроется в Госархиве

Государственный архив Псковской области подготовил выставку, посвященную 75-летию образования региона. Как сообщает Псковская Лента Новостей, экспозиция будет работать с 19 по 23 августа на улице Петрова, 1.

Посетители увидят документы и фотографии о создании областных органов государственной власти и учреждений; личные дела людей; документы о назначении на должность первых лиц региона; фотографии населенных пунктов.

Регион образован 23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, 2 октября 1957 года в состав вошла бо́льшая часть упраздненной Великолукской области. Ранее в границах нынешней Псковской области существовал ряд административно-территориальных образований.