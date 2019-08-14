Прямой эфир

Выставка в честь юбилея Псковской области откроется в Госархиве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный архив Псковской области подготовил выставку, посвященную 75-летию образования региона. Как сообщает Псковская Лента Новостей, экспозиция будет работать с 19 по 23 августа на улице Петрова, 1.

Посетители увидят документы и фотографии о создании областных органов государственной власти и учреждений; личные дела людей; документы о назначении на должность первых лиц региона; фотографии населенных пунктов.

Регион образован 23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, 2 октября 1957 года в состав вошла бо́льшая часть упраздненной Великолукской области. Ранее в границах нынешней Псковской области существовал ряд административно-территориальных образований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юбилей Порхова празднуют в Псковской области
Выставка военных исторических документов откроется в Пскове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017