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Порошенко оценил план по сокращению комитета рады по делам ветеранов

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Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал планируемое сокращения комитета верховной рады по делам ветеранов «еще одним выстрелом в спину армии». Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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«Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного министерства по делам ветеранов», — поделился он мнением.

Порошенко привел данные, что министерства по делам ветеранов есть в США, Китае, Японии, Канаде и ряде других государств. «И сохранить его функционирование в Украине является чрезвычайно важным», — добавил Порошенко, отметив поддержку ведомству со стороны западных стран.

Ранее руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил сократить число парламентских комитетов с 27 до 22.

В июле Порошенко также раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о люстрации чиновников, занимавших высшие государственные посты с 2014 по 2019 годы. Решение Зеленского не поддержали и послы стран «группы семи» (G7).

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