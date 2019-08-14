Венесуэльский кризис, спровоцированный Соединенными Штатами с целью подчинить своему контролю нефтяную отрасль латиноамериканской страны, проявил новую грань глубоких противоречий между США и Евросоюзом. И Вашингтон, и Брюссель вбили очередной клин в двусторонние отношения, которые уже давно трудно назвать союзническими. Одновременно с этим Штаты угрожают России и Китаю за поддержку Венесуэлы. В результате очевиден факт: Вашингтон практически изолирован в своих попытках насильственно сместить законную власть в Каракасе. А его курс звучит полным диссонансом с мировым пониманием того, как следует выходить из этого тупика.

На днях Белый дом ввел новые санкции против Боливарианской Республики, которые предусматривают замораживание всех активов венесуэльского правительства, находящихся на территории США, и запрет американским компаниям вести бизнес в Венесуэле. Таким образом, эта республика присоединилась к КНДР, Сирии, Кубе и Ирану, которые подверглись ранее аналогичным санкциям со стороны Соединенных Штатов. В дополнение к этому помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Америка подвергнет санкциям любую иностранную компанию, которая имеет дело с Венесуэлой. Выступая в Лиме (Перу) на Конференции за демократию в Венесуэле, Болтон прибег к прямой угрозе: «Мы посылаем сигнал третьим странам, которые хотят вести бизнес с режимом Мадуро: действуйте с крайней осторожностью. Нет необходимости рисковать своими экономическими интересами в США за поддержку коррумпированного и умирающего режима».

Брюссель возмутился. Еврокомиссия распространила заявление следующего содержания: «Наша позиция известна, мы выступаем против экстерриториального применения односторонних мер». Проще говоря, Евросоюз готов защищать свои экономические интересы в Венесуэле перед лицом санкций США. В Венесуэле работают сотни европейских компаний, среди которых французская Air France, нидерландско-британский пищевой гигант Unilever, французская нефтегазовая компания Total, испанская нефтяная компания Repsol и другие. По данным испанской El País, общий объем европейских инвестиций в Венесуэле превышает €14 млрд. Европейцам неинтересно терять эти деньги ради обеспечения американского контроля над венесуэльской нефтью.

К оппозиции в области экономики следует добавить политическую обструкцию, которую Евросоюз чинит американцам в контексте венесуэльского кризиса. Дело уже не ограничивается тем, что, несмотря на признание (под давлением США) Хуана Гуайдо «законным временным президентом» Венесуэлы, страны ЕС продолжают активные контакты с официальным Каракасом по дипломатическим каналам. Европа открыто противостоит интервенционистским планам США.

И вот как это проявилось в последние дни. На уже упомянутой конференции в Лиме, которая собрала министров иностранных дел из 59 стран и проходила под кураторством Джона Болтона, США попытались создать видимость формирования «глобальной» антивенесуэльской коалиции. Смысл понятен: Штатам надо представить дело так, будто весь мир противостоит Мадуро. Создав вокруг Венесуэлы подобную информационную атмосферу, легче продвигать и прививать международной общественности идею насильственного свержения «диктаторского режима».

Однако Вашингтон потерпел очередное фиаско в своей антивенесуэльской возне. Болтон заявил в Лиме, что «все переговоры с Мадуро закончились и пришло время действовать», имея в виду то, что США против диалога между правительством Мадуро и оппозицией, организованного Норвегией. Заявил и тут же напоролся на отдельное коммюнике, с которым выступила в Лиме Международная контактная группа в составе восьми стран Евросоюза, а также Коста-Рики, Мексики и Уругвая. В этом документе контактная группа подтвердила свою поддержку организованных Норвегией переговоров. В этом контексте несущественно, что Мадуро вышел из диалога (вероятно, временно), после того как оппозиция поддержала последние американские санкции.

Предельно ясно следующее: у США нет союзников в их планах по насильственному свержению президента Мадуро и по экономическому удушению Венесуэлы. Напротив, есть если не глобальный, то весьма широкий международный фронт оппонентов, который позволяет правительству Мадуро и венесуэльцам держаться и переносить трудности в условиях незаконной экономической блокады и непрекращающейся кампании по травле и дезинформации.

Кстати, заявления внутренней оппозиции в последние дни напоминает неуклюжую игру клоунов-любителей, в то время как цирк уже уехал и публика разошлась. Буквально на днях Гуайдо утверждал на своей страничке в Twitter, что президент Мадуро якобы планирует в ближайшее время распустить оппозиционную Национальную ассамблею и назначить досрочные выборы. Задача понятна: генерировать внутренние информационные поводы, чтобы Вашингтон имел возможность оказывать внешнее давление. Власти опровергли этот фейк. Руководство республики не видит смысла распускать контролируемый оппозицией парламент, поскольку в настоящее время он фактически ликвидирован и не функционирует.

Венесуэльская картина последних дней будет неполной, если не упомянуть открытые угрозы Болтона в адрес России и Китая за их поддержку законных властей Боливарианской Республики. Всё на той же конференции в Лиме советник президента США направил «прямое послание» Москве и Пекину, назвав их поддержку Мадуро невыносимой. Он пригрозил России и Китаю тем, что следующее «демократически избранное правительство» Венесуэлы может рассматривать их как врагов за поддержку «преступного режима» и что Россия и Китай «не могут быть уверены в том, что после падения Мадуро... им будет возвращен их долг». Видимо, имеются в виду российские и китайские инвестиции в экономику латиноамериканской республики.

Впрочем, Штатам ничего не остается, как угрожать, показывая тем самым свою слабость. Власти в Каракасе уверенно контролируют положение в стране. Несмотря на сложность и опасность ситуации, вырисовывается по большом счету комичная картина: только один Вашингтон шагает в ногу, а все другие столицы — не просто не в ногу, а в обратном направлении.

Автор — эксперт РИСИ

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