Лжесотрудники социальной службы задержаны в Севастополе за кражу

Пожилая жительница Севастополя пострадала от обмана мошенников, выдающих себя за сотрудников социальной службы. По горячим следам задержаны 30-летний злоумышленник и его 26-летняя сообщница.

Аферисты пришли домой к потерпевшей. Пенсионерка пригласила пройти злоумышленников в одну из комнат, сообщает пресс-служба управления МВД по городу. Пока женщина рассказывала о своих проблемах, один лжесоцработник проник в соседнюю комнату и похитил ноутбук и мобильный телефон. Сразу же после этого пара скрылась, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». Полицейские уже изъяли часть украденных вещей и вернули хозяйке.

Как сообщалось в июне, жители Ухты 1935 и 1937 годов рождения заявили в полицию о том, что стали жертвами злоумышленников и лишились более 900 тыс. рублей. К пенсионерам в квартиру пришел незнакомец, представившийся работником службы социальной защиты, и поинтересовался, как они себя чувствуют, есть ли жалобы. Во время беседы в квартиру проник второй злоумышленник, взял большую сумму денег и скрылся.