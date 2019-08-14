Дом загорелся из-за удара молнии в Алтайском крае

Жилой дом значительно пострадал от удара молнии в Алтайском крае. В тушении участвовали 20 человек.

Возгорание произошло в поселке Авиатор в Барнауле. На улице Дружбы начала гореть кровля жилого дома. Предварительно установлено, что в крышу попала молния, сообщает altapress.ru.

Возгорание охватило кровлю, перекрытия и стены здания. Общая площадь возгорания составила около 70 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 20 человек.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете Вентальо в Каталонии (Испания) молния ударила в стоянку и уничтожила 40 домов на колесах. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м.