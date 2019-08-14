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Альпинист из России погиб в горах Киргизии

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Фото: РИА Новости/Виктор Чернов
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Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в горах Киргизии. Мужчина сорвался при спуске, сообщили ТАСС в среду, 14 августа, в туристическом агентстве «Ак-Сай трэвел», организовавшем восхождение.

Трагедия произошла на высочайшей вершине Тянь-Шаня — пике Победы, уточняет «Газета.ру».

«Альпинист сорвался при спуске на высоте 6,3 тыс. м, пролетев несколько сотен метров, он разбился», — говорится в материале.

Несчастный случай произошел накануне. Вместе с погибшим альпинистом из Иркутска был его напарник из Новосибирска. В настоящее время поисково-спасательные работы осложнены плохой погодой.

В конце июля в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии рассказали, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах республики. Гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. м перестал выходить на связь. Позже 45-летний россиянин был обнаружен мертвым. Сообщалось, что погиб заместитель главы договорно-правового департамента МВД РФ, генерал-майор внутренней службы Иван Иванов.

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