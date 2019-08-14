Эксперт счел ложными слова Трампа о наличии у США ракет с ядерной силовой установкой

Заявление президента США Дональда Трампа в Twitter о наличии у Вашингтона ракет с ядерной силовой установкой некорректно и не соответствует действительности. Об этом сообщил экс-помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.

По его словам, комментарии политика в соцсети интересны тем, кого беспокоит «происходящее в голове американского лидера». «Если вы рассматриваете твиты президента как показатель реальности, то вы всегда будете разочарованы», — цитирует эксперта «РИА Новости».

«Он (Трамп. — Ред.) не знает, о чем он говорит. Не существует похожих систем, не существует крылатой ракеты с ядерной силовой установкой в США, и США не занимаются ее разработкой», — сказал Кантримен.

Накануне глава Белого дома прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области. По его словам, в распоряжении американской армии есть похожие технологии, но более продвинутые.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Погибли пять сотрудников саровского ядерного центра — Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Их представят к государственным наградам.