Синоптик опроверг возвращение жары в Москву

Жаркая погода этим летом уже не вернется в столичный регион, столбики термометров не покажут даже значения плюс 30 градусов. Об этом рассказала специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Она не исключила, что на юге России установится жаркая погода до плюс 34, но в Москве «точно нет».

«Никаких 30 мы не ждем. Этим летом жара нам больше не грозит», — цитирует ее в среду, 14 августа, «РИА Новости».

Накануне в Гидрометцентре заявили о возвращении в Москву жаркого лета. 15 и 16 августа синоптики предсказали в Москве до 21 градуса тепла, но с осадками ночью и днем.

12 августа стало известно, что жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди.