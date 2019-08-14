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Более 50 человек получили травмы в результате аварии в Рио-де-Жанейро

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Фото: Agencia O Globo/Alexandre Cassiano
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В общей сложности 51 человек пострадал в результате крупной аварии, которая произошла вечером во вторник, 13 августа, (в среду утром мск) в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает газета O Globo.

По информации издания, инцидент произошел в одном из подземных туннелей в центре города. Столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.

Как отмечается, 37 человек получили легкие ранения, 14 — травмы средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы. Угрозы для их жизни нет.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, движение на данном участке дороги перекрыто.

10 августа в городе Мoрoгoрo на востоке Танзании перевернулся бензовоз. В результате возгорания разбившегося топлива погибли 75 человек, еще 39 остаются в больнице.

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