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Синоптики предсказали возвращение тепла в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Гидрометцентре пообещали, что на этой неделе в Москву вернется жаркое лето. Об этом там рассказали 13 августа.

Так, северные потоки перекроют высотный циклон, за счет чего на Центральную часть страны начнет поступать воздух тропических широт. 14 августа воздух в Москве прогреется до 25 градусов.

Вместе с тем, не обойдется без дождей. Под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов, образующихся на этих фронтах, в регионе пройдут грозовые дожди. 15 и 16 августа синоптики предсказали в Москве до 21 градуса тепла, но с осадками ночью и днем.

В выходные циклон сохранит дождливую погоду на юге и востоке Центрального федерального округа, на остальной территории осадки постепенно прекратятся.

12 августа стало известно, что жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди. Виной тому — циклон с юга, который принесет большое количество осадков и облачную погоду, из-за которой станет мало солнца в дневные часы.

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