В НАТО объяснили сближение истребителя с бортом Шойгу над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 сблизился с бортом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой для идентификации самолета, сообщили в военно-политическом альянсе.

Данными о его пассажирах на тот момент в НАТО не располагали, заверили в блоке. Самолет якобы «летел рядом с воздушным пространством союзников», передает «Федеральное агентство новостей».

«Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу», — цитирует представителя НАТО «РИА Новости».

Российский истребитель отогнал самолет НАТО от борта Шойгу

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором российский истребитель Су-27 отгоняет истребитель НАТО от самолета министра обороны России Сергея Шойгу. Самолет, в котором находился министр, 13 августа летел в сопровождении двух истребителей Су-27 из Калининграда в Москву.

Над нейтральными водами к самолету Шойгу попытался приблизиться самолет НАТО F-18, но российские Су-27 оттеснили его.

Реакция российских политиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к бортам российских руководителей. По его словам, если один раз сбить самолет НАТО, то они «никогда больше приближаться не будут».

Нельзя подвергать риску высокопоставленных руководителей страны, подчеркнул политик.

Истребитель НАТО принадлежит Испании

F-18 принадлежит военно-воздушным силам Испании и базируется в Литве. С мая по 31 августа эти самолеты базируются в литовском городе Шяуляй. Их миссия — охрана воздушного пространства стран Прибалтики.