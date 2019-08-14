Не менее 23 жителей Японии умерли за неделю из-за жары

Не менее 23 человек скончались в Японии из-за сильной жары, установившейся на почти на всей территории страны. Еще около 13 тыс. жителей были госпитализированы с тепловыми ударами, сообщает в среду, 14 августа, агентство Kyodo со ссылкой на данные японского Главного пожарного управления.

Больше всего пострадали жители столицы Токио. Здесь в больницы было доставлено 1465 человек. Кроме того, 977 японских граждан госпитализированы в префектуре Саитама, еще 897 — префектуре Осака.

В некоторых регионах страны, как отмечает ТАСС, температура воздуха достигает 39 градусов. Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые часто не используют кондиционеры.

Ранее сообщалось, что только за одну неделю, с 29 июля по 4 августа, в Японии из-за аномальной жары скончались 57 человек. Власти просят граждан и туристов не находиться на солнце длительное время, пить побольше жидкости и носить головные уборы.