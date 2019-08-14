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Улетевший на пляже зонт проткнул ребенка в США

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Фото: twitter.com/KimberlyBookman
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В американском штате Массачусетс в 13-летнего мальчика вонзился пляжный зонт.

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Как сообщает портал Inside Edition, зонт был поднят в воздух порывом ветра. В результате он проткнул руку подростка, который шел по берегу моря.

На помощь пострадавшему пришли люди, отдыхавшие на пляже. Мальчика доставили в местную больницу и оказали ему первую помощь.

В июле 2018 года на одном из пляжей американского штата Нью-Джерси в 67-летнюю туристку из Великобритании также влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку.

В марте зонт убил 55-летнюю женщину, гулявшую по пляжу. Вскрытие показало, что при ударе ей пробило грудные мышцы. Также у женщины были сломаны ребра и поврежден левый желудочек сердца.

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