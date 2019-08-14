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Гражданку Украины осудили в США на 20 лет за детскую порнографию

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Фото: Global Look Press/Maren Hennemuth
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Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена к 20 годам тюрьмы в американском штате Нью-Йорк за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата.

Отмечается, что женщина была арестована во время поездки в США в 2014 году, она признала себя виновной в апреле 2016 года. После отбытия наказания украинка подлежит депортации на родину.

По данным следствия в период с апреля по ноябрь 2012 года записала 46 видео порнографического содержания с двухлетней девочкой по заказу жителя города Смиттаун, расположенного на Лонг-Айленде, Джозефа Валерио, пишет ТАСС.

Он заплатил осужденной несколько тысяч долларов, после чего получил от Каличенко видео по электронной почте. В январе 2014 года во время обыска агенты ФБР обнаружили у Валерио реквизиты и оборудование для выпуска детской порнографии. Его признали виновным и приговорили к 60 годам тюрьмы в 2014 году.

12 июля сообщалось, что американского певца R Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) арестовали по делу о детской порнографии и организации секс‐культа.

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