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СМИ сообщили о принадлежности приблизившегося к самолету Шойгу истребителя

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Истребитель НАТО F-18, который приближался к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу, принадлежит ВВС Испании и базируется в Литве. Об этом в среду, 14 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные испанских СМИ.

Такие истребители — это часть воздушной полиции Североатлантического альянса. Они, как уточняется, с мая по 31 августа базируются в литовском городе Шяуляй, и их цель заключается в охране воздушного пространства стран Прибалтики.

Как отмечает агентство, на видеозаписи, опубликованной ранее российским оборонным ведомством, виден самолет, напоминающий F/A-18 Hornet, который принадлежит испанским военно-воздушным силам.

13 августа истребитель F-18 опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Представитель НАТО, комментируя инцидент, заявил, что военные отследили российский лайнер, сопровождаемый истребителями, вблизи воздушного пространства альянса. Позже самолет НАТО приблизился к нему для того, чтобы идентифицировать воздушное судно.

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