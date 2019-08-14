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В Черногории рассказали о потере €2 млрд из-за антироссийских санкций

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Фото: ТАSS/Thomas Brey
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Черногорская экономика потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году. Об этом «Известиям» заявил депутат Скупщины, лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич.

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В частности, он указал, что «результатом недружественной политики стало снижение притока российских туристов и инвестиций».

«Раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону и многие местные предприниматели сталкиваются с финансовыми проблемами. К настоящему моменту Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций», — сказал Кнежевич.

Он также рассказал о деталях судебного процесса по делу о подготовке госпереворота в 2016 году. По его словам, правящая партия во главе с президентом Мило Джукановичем старается найти связь между попыткой госпереворота и обвинениями России во вмешательстве в президентские выборы США.

«Увы, нынешние черногорские власти согласились выполнять грязную работу в этой игре, а наша страна стала одним из главных опорных пунктов в геополитической борьбе с Россией. Но надо понимать, что Черногория, собственно, и была втянута в НАТО ради выполнения этой роли», — отметил Кнежевич.

Кроме того, политик сообщил о планах Подгорицы в 2020 году построить в стране центр НАТО, где должны появиться радары и другая военная инфраструктура. Но не исключено, что в обозримом будущем там разместится иностранный контингент.

«По сути, мы станем свидетелями появления небольшой военной базы Североатлантического альянса на территории Черногории, где будут работать зарубежные специалисты государств — стран НАТО», — заключил Кнежевич.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций»

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