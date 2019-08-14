Полицейский погиб в перестрелке в Калифорнии

Один полицейский погиб, еще четверо человек, среди которых — двое сотрудников полиции, получили ранения в результате перестрелки, разразившейся в американском штате Калифорния.

Инцидент произошел на оживленной автотрассе в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Полицейский остановил проезжавший автомобиль и начал его проверку. В какой-то момент водитель достал винтовку и открыл огонь.

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