Новый календарь на 13 месяцев придумали в сети

13 месяцев в году, и в каждом строго по 28 дней. Пользователь сайта Reddit предложил создать новый календарь.

Суть в том, что за каждой датой закреплен определенный день недели. Месяц всегда будет начинаться в воскресенье, а заканчиваться в субботу. Празднование Нового года вообще не будет считаться днем недели.

Автор полагает, что новый календарь упросит планирование во всех сферах.

Подробнее — в сюжете «Известий».