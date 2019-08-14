Новый календарь на 13 месяцев придумали в сети
13 месяцев в году, и в каждом строго по 28 дней. Пользователь сайта Reddit предложил создать новый календарь.
Суть в том, что за каждой датой закреплен определенный день недели. Месяц всегда будет начинаться в воскресенье, а заканчиваться в субботу. Празднование Нового года вообще не будет считаться днем недели.
Автор полагает, что новый календарь упросит планирование во всех сферах.
Подробнее — в сюжете «Известий».
13 месяцев в году, и в каждом строго по 28 дней. Пользователь сайта Reddit предложил создать новый календарь.
Суть в том, что за каждой датой закреплен определенный день недели. Месяц всегда будет начинаться в воскресенье, а заканчиваться в субботу. Празднование Нового года вообще не будет считаться днем недели.
Автор полагает, что новый календарь упросит планирование во всех сферах.
Подробнее — в сюжете «Известий».