Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление.

По его словам, Соединенные Штаты превратили Украину в государство, которое ценой собственной стабильности и процветания стала очагом для создания напряженности и различных проблем у границ России. Он уверен, что Вашингтону и Лондону больше не нужны просители политубежища из России, так как оно дорого стоит, поэтому теперь их будут отправлять на Украину.

Председатель Госдумы также добавил, что «тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища» ждет на Украине «незавидная участь», передает пресс-служба Госдумы.

Ранее 13 августа сообщалось, что Зеленский поручил правительству Украины разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства страны россиянам, «преследуемым по политическим мотивам».