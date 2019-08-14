Прямой эфир

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление.

По его словам, Соединенные Штаты превратили Украину в государство, которое ценой собственной стабильности и процветания стала очагом для создания напряженности и различных проблем у границ России. Он уверен, что Вашингтону и Лондону больше не нужны просители политубежища из России, так как оно дорого стоит, поэтому теперь их будут отправлять на Украину.

Председатель Госдумы также добавил, что «тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища» ждет на Украине «незавидная участь», передает пресс-служба Госдумы.

Ранее 13 августа сообщалось, что Зеленский поручил правительству Украины разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства страны россиянам, «преследуемым по политическим мотивам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме сравнили указы Зеленского и Путина о гражданстве
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017