В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Истребитель НАТО приблизился к российскому военному самолету для его идентификации, в Североатлантическом альянсе не располагали данными о пассажирах воздушного судна, заявили в международной организации во вторник, 13 августа.

Представитель НАТО рассказал агентству «РИА Новости», что военные отследили российский самолет, сопровождаемый истребителями, над Балтийским морем вблизи воздушного пространства альянса.

Позже было принято решение идентифицировать лайнер. В этой связи в воздух поднялись несколько бортов балтийской миссии воздушного патрулирования, которые сразу после выполнения задания вернулись на базу.

13 августа истребитель НАТО F-18 опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Судя по опознавательным знакам, борт принадлежит Испании. На хвосте виден крест, а на фюзеляже и крыльях — знак ВВС этой страны.