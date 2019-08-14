Прямой эфир

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребитель НАТО приблизился к российскому военному самолету для его идентификации, в Североатлантическом альянсе не располагали данными о пассажирах воздушного судна, заявили в международной организации во вторник, 13 августа.

Представитель НАТО рассказал агентству «РИА Новости», что военные отследили российский самолет, сопровождаемый истребителями, над Балтийским морем вблизи воздушного пространства альянса.

Позже было принято решение идентифицировать лайнер. В этой связи в воздух поднялись несколько бортов балтийской миссии воздушного патрулирования, которые сразу после выполнения задания вернулись на базу.

13 августа истребитель НАТО F-18 опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший борт министра, пошел на сближение и оттеснил F-18.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Судя по опознавательным знакам, борт принадлежит Испании. На хвосте виден крест, а на фюзеляже и крыльях — знак ВВС этой страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО
Российские Су-27 отогнали истребители НАТО от самолета Шойгу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017