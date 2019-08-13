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Власти Кубани поддержат страхование садоводства и виноградарства

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Новые программы сельхозстрахования разработали на Кубани, чтобы поддержать садоводство и виноградарство — в этих отраслях высоки риски. «Для ведения этого производства требуются длительные вложения в посадку и уход. Поэтому наши предложения включают два полиса — один по страхованию продукции, другой — по страхованию многолетних насаждений», — пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, программа «Грозди винограда» защищает от потери урожая в результате града или распространения вредных организмов. Программа «Кубанская Лоза» покрывает риски в случае гибели кустов от заморозков. Доступны также полисы «Спелый плод» и «Плодовые деревья».

В прошлом году некоторые садоводы Краснодарского края понесли крупные потери в связи с градом. В 2019 году в регионе на господдержку в сфере агрострахования выделено около 340 млн рублей.

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