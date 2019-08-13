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Володин назвал инициаторов упрощенной выдачи украинского гражданства россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу украинских властей, касающуюся выдачи гражданства Украины россиянам, которых на родине преследуют за политические убеждения. По его мнению, за этими планами стоит Вашингтон.

«Очевидно, что за принятыми решениями стоит госдеп США», — сказано в комментарии Володина, который во вторник, 13 августа, приводится на сайте нижней палаты парламента.

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По мнению Володина, за инициативой украинского президента Владимира Зеленского скрывается решение Вашингтона и Лондона перенаправить россиян, желающих получить политическое убежище.

«США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России. Содержать их затратно <…> Это всё стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину», — считает Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что «тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища» ждет на Украине «незавидная участь».

Ранее 13 августа сообщалось, что Зеленский поручил правительству Украины разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства страны россиянам, «преследуемым по политическим мотивам».

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