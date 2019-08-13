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Певцу Дельфину стало плохо на студии звукозаписи

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Музыканту Андрею Лысикову, более известному как Дельфин, стало плохо в звукозаписывающей студии в Москве. По данным сайта телеканала РЕН ТВ, певец потерял сознание.

Предположительно, у 47-летнего певца подскочило давление. Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели артиста и предложили госпитализацию. Однако Лысиков ехать в больницу отказался, пишет kp.ru.

Менеджер певца Владимир Тепляков заверил, что артист чувствует себя нормально, «повода для беспокойства нет». Музыкант продолжает работать.

Андрей Лысиков — российский поэт и музыкант. Бывший участник хип-хоп трио «Мальчишник», группы «Дубовый Гаайъ» и проекта «Мишины дельфины». Больше известен благодаря сольному проекту «Дельфин».

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