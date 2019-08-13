Помпео и Ян Цзечи обсудили отношения США и Китая

Глава госдепартамента США Майк Помпео и руководитель канцелярии комиссии Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам Ян Цзечи провели переговоры, в ходе которых обсудили отношения между двумя странами. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Директор Ян Цзечи и госсекретарь Майкл Помпео провели развернутый обмен мнениями по американо-китайским отношениям», — приводит сообщение госдепа ТАСС. Как уточняется, встреча состоялась в Нью-Йорке.

Отношения между Вашингтоном и Пекином начали портиться с июля 2018 года, когда Соединенные Штаты ввели торговые пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. В свою очередь КНР принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка. Через неделю стало известно, что Китай рекордно понизил курс юаня к доллару, из-за чего Трамп обвинил своих китайских коллег в «манипулировании валютой».