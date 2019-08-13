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На Северный обход Пскова потратят почти 420 млн рублей

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Псковская область направит 419 млн рублей на содержание и ремонт дорог, пойдут на вторую очередь Северного обхода Пскова. Средства получены из федеральной казны.

Планируется продолжить строительство путепроводов и обустройство транспортных развязок трассы, на одной из них — развязке трассы «Псков-Гдов» — основные работы завершены и запущено движение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Кроме того, 270 млн рублей пойдут на капитальный ремонт моста через реку Шелонь в посёлке Дедовичи.

Северный обход Пскова призван разгрузить городские улицы от большегрузных автомобилей, которые проезжают транзитом от границы с Эстонией. В будущем он примкнет к Южному обходу, который соединит трассу Р-23 Санкт-Петербург - Невель с автодорогой А-212 Псков - граница с Эстонией.

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