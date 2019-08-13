США усомнились в возможности продления СНВ-3 из-за ведущихся в РФ разработок

Американское руководство считает, что разработка в России новой гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под сомнение целесообразность продления СНВ-3 на пять лет. Об этом во вторник, 13 августа, заявил агентству Reuters высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Собеседник агентства отметил, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с испытаниями разрабатываемой ракеты — такого мнения придерживаются в администрации Трампа. По словам источника, в Вашингтоне не уверены, был ли это ядерный взрыв, но считают, что имела место утечка радиации.

12 августа в Сарове похоронили пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибших на военном полигоне под Северодвинском.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. В ночь на 10 августа госкорпорация «Росатом» сообщила, что пять сотрудников корпорации стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе.

5 августа сообщалось, что США и Австралия считают необходимым заключить новое соглашение о контроле над вооружениями, причем с большим числом участников, чем в предыдущих сделках. В то же время Пентагон заявил, что США допускают продление соглашения СНВ-3 (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) при участии большего количества стран и намерены «привлечь Россию».