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ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается количество занятых. Во многом это происходит из-за людей предпенсионного возраста, считают экономисты Центробанка. Объясняется этот факт демографическими причинами и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.. Кроме того, Роструд регулярно получает от граждан жалобы на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста – на 1 июня 2019 года поступило около 170 таких обращений.

Также сокращение происходит за счет людей «младшего» пенсионного возраста (55-59 лет). По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с «молодыми» пенсионерами — 129 тыс.

По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий. Но у ситуации есть и другие причины, что доказывается поведением пенсионеров старше 60 лет. Их стало больше примерно на 450 тыс., но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 14 августа 2019 года

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