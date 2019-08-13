Прямой эфир

Восемь человек спасли за четыре дня в горах Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели государственного казенного учреждения «Крым-Спас» за четыре последних дня провели семь поисково-спасательных операций в горно-лесной местности. Было спасено восемь человек, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В частности, в Ялте был эвакуирован упавший со склона горы мужчина. При помощи носилок пострадавшего транспортировали к ожидающему автомобилю «скорой помощи», передает Крыминформ.

Кроме того, на горе Демерджи была спасена женщина. Также спасатели эвакуировали москвича, который не мог самостоятельно спуститься с уступа горы Шайтан-Дере в районе Судака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Попавшего под камнепад ребенка эвакуировали спасатели в КБР
Двое туристов получили травмы при восхождении на Эльбрус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017