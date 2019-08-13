Восемь человек спасли за четыре дня в горах Крыма

Спасатели государственного казенного учреждения «Крым-Спас» за четыре последних дня провели семь поисково-спасательных операций в горно-лесной местности. Было спасено восемь человек, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В частности, в Ялте был эвакуирован упавший со склона горы мужчина. При помощи носилок пострадавшего транспортировали к ожидающему автомобилю «скорой помощи», передает Крыминформ.

Кроме того, на горе Демерджи была спасена женщина. Также спасатели эвакуировали москвича, который не мог самостоятельно спуститься с уступа горы Шайтан-Дере в районе Судака.