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Железнодорожное кольцо планируется создать вокруг Уфы

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В Уфе продолжается реконструкция основного здания железнодорожного вокзала. В этом году идут работы на цокольном и первом этажах, будет завершена отделка фасада. Здесь также укрепляют фундамент и конструкции старого здания, планируется смонтировать лифты, подъемник, системы вентиляции и электроснабжения.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров осмотрел ход строительных работ. Ему рассказали, что в 2020–2021 годах планируется реконструкция платформ № 2 и № 3 с расширением лестничных сходов и обустройством лифтов для маломобильных групп населения, а также удлинением пешеходного тоннеля и строительством новой пассажирской платформы № 4, передает ИА «Башинформ».

Радий Хабиров отметил важность развития пригородных перевозок, которые являются доступными, безопасными и комфортными для пассажиров. «Мы хотим создать здесь условия, чтобы человек вышел с электрички, сел в автобус и быстро доехал, например, до проспекта Октября. С РЖД мы также обсуждаем тему южного обхода Уфы, чтобы вывезти туда тяжелые грузовые перевозки. Это большая история, но переговоры идут позитивно и мы надеемся, что через несколько лет вокруг Уфы будет закольцованное железнодорожное сообщение», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в руководстве Куйбышевской железной дороги ранее заявляли о планах завершить ремонт уфимского вокзала к 2019 году. В общей сложности в проект было вложено более 3 млрд рублей. По изначальному графику работы должны были закончить в 2017 году, когда Башкирия отмечала 450-летие присоединения к России. Однако сроки затянулись из-за недофинансирования проекта. Предыдущая реконструкция вокзала проводилась в 1974 году, а с 2005 года реконструкция идет почти постоянно.

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