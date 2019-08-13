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Новые водопроводные и очистные сооружения построят в Суоярви

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В Суоярви (Республика Карелия) появятся новые водопроводные и очистные сооружения. На объект потратят около 24 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Отмечается, что госконтракт с подрядчиком заключат до 31 декабря 2020 года. За данный период компания обязана выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений Суоярви», отмечает ИА «Карелinform».

На данный момент в городе существует один комплект очистных сооружений.

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