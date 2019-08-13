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Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

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В интернете опубликовали видео, на котором российский истребитель Су-27 оттесняет истребитель НАТО от самолета главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Самолет, в котором летел российский министр 13 августа, следовал из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Над балтийскими нейтральными водами к борту лайнера Шойгу попытался приблизиться самолет НАТО F-18, но российские Су-27 оттеснили его, не позволив подлететь ближе.

Ранее министр обороны побывал в Калининграде с рабочей поездкой, во время которой посетил конкурс Армейских международных игр «Морской десант» и принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

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