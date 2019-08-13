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Два сотрудника банка «Советский» пойдут под суд за хищение 1,7 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дело о хищении 1,7 млрд рублей из банка «Советский» направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в Генпрокуратуре России.

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«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников АО «Банк «Советский» Олега Федорова и Александра Иванова», — сообщили в ведомстве.

Федорова и Иванова обвиняют в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. По версии следствия, с 2013 по 2015 год обвиняемые, объединившись в преступную группу с другими сотрудниками банка, похитили крупную сумму денег. Для этого сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты, перечисляя деньги на банковские счета подконтрольных им организаций.

Двух указанных фигурантов дела решено было арестовать. Расследование в отношении их соучастников продолжается.

22 июля сообщалось, что в течение года мошенники пытались похитить у клиентов крупных российских банков более 24 млрд рублей. Сбербанк предотвратил хищения со счетов на сумму 18 млрд рублей, ВТБ — 5,4 млрд, Альфа-банк — не менее 700 млн, «Почта Банк» — 135 млн и МКБ — 10 млн.

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