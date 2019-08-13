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В доме бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В доме лидера Австрийской партии свободы (АПС), бывшего вице-канцлера республики Хайнца-Кристиана Штрахе прошли обыски, пишет во вторник, 13 августа, Neue Osnabrücker Zeitung.

Прокуратура по экономическим и коррупционным делам (WKStA) в Вене подтвердила, что в этот день по нескольким адресам проходили обыски, но фамилий и имен подозреваемых там не уточнили.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов посетили также лидера фракции Иоганна Гуденуса. Мероприятия пришли в рамках уголовного дела о взяточничестве и коррупции, в котором якобы замешены представители игорного бизнеса и должностные лица государства. Поводом, в частности, послужило включение члена АПС в совет управляющих австрийского оператора казино Casinos Austria. В обмен на это, как пишут местные СМИ, предвидели бизнеса получили некоторые послабления в вопросе получения лицензий на азартные игры.

Штрахе ушел в отставку в мае текущего года, после публикации средствами массовой информации видео, на котором он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Политик заявил, что женщина на записи — гражданка Латвии, а не России и что встреча ни к чему не привела.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После инцидента президент республики Александер Ван дер Беллен согласился на предложение канцлера Себастьяна Курца провести новые досрочные выборы в парламент. 28 мая глава государства освободил правительство страны от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.

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