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Палы сухой травы возобновились в Новосибирской области

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В Новосибирской области природные пожары подобрались к трем населенным пунктам. В опасности оказались Грушевка в Баганском районе, Новоалександровка в Чановском районе и село Селиваново в Купинском районе, где огонь перешел на лесной массив. Предварительной причиной пожаров признали поджог сухой травы.

Все три термоточки удалось потушить, отмечает vn.ru. «По масштабности схожие природные возгорания массово происходили в области лишь в пик весеннего пожароопасного сезона, а теперь вновь начались», — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Поджигателей будут искать в ходе рейдов профилактических межведомственных групп, а за обстановкой в деревнях проследят сельские старосты. В области сохраняется высокий класс пожароопасности.

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