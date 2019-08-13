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В СФ назвали переход на 4-дневную рабочую неделю красивой мечтой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, подобная новация пока является «красивой мечтой». Об этом заявил во вторник, 13 августа, председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

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«Сейчас переход на четырехдневную неделю мог бы произойти только в том случае, если бы отечественная экономика была слаба и мы были бы не в состоянии загрузить своих работников принятой во всем мире пятидневной рабочей неделей», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Рязанский добавил, что пока это «хорошая, красивая, но мечта, и мечта на очень отдаленное будущее».

По мнению сенатора, обсуждать вопрос о сокращении рабочей недели можно будет только тогда, когда повысится производительность труда, произойдет рост промышленности и ВВП и уровня социальных гарантий, а также будут созданы необходимые условия для системы здравоохранения.

Ранее 13 августа Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

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