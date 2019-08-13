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Власти Уфы изъяли более 15 домов конца XIX - начала XX века

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Администрация Уфы приняла решение об изъятии для муниципальных нужд сразу 17 домов конца XIX – начала XX века, расположенных в основном на улице Октябрьской революции по направлению движения к Монументу Дружбы. Часть строений имеют статус выявленных объектов культурного наследия, а также памятников истории и архитектуры.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», процесс идет поэтапно. Так, в начале июля у собственников забрали 14 домов, в том числе особняк Аверьяновых, дом причта Спасской церкви, дом Иванова с кирпичными воротами и другие строения. Дома, представляющие историческую и культурную ценность, будут выставлены на торги для передачи в долгосрочную аренду с условием их реконструкции и содержания, а остальные постройки снесут, передает «МедиаКорСеть».

Ранее стало известно, что в центре Уфы разваливается Дом Тихониных, который признали памятником архитектуры XIX века. Башкультнаследие включило объект на Коммунистической улице в перечень выявленных объектов культурного наследия в апреле 2019 года. Сейчас же из-под профнастила вывалились кирпичи. О том, что дом находится в неудовлетворительном состоянии, сообщила активистка движения «Архзащита Уфы» Эльза Маулимшина.

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