Google открыла возможность входа в свои сервисы по отпечатку пальца

Пользователи сервисов Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца. Об этом сообщили в блоге компании в понедельник, 12 августа.

Ранее пользователи могли использовать подобный метод аутентификации в Google Pay.

«Мы рады объявить, что вы можете подтвердить свою личность, используя ваш отпечаток пальца, или сняв экран с блокировки, вместо ввода пароля при посещении определенных служб Google», — говорится в сообщении.

Отмечается, что функция уже доступна для пользователей устройств Pixel и в ближайшее время станет доступна на всех устройствах с ОС Android 7+.

В июле Google признала, что их специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в мобильных устройствах. По их словам, это необходимо для того, чтобы сервисы наподобие Google Assistant лучше различали нюансы и акценты конкретного языка.