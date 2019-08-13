Прямой эфир

Google открыла возможность входа в свои сервисы по отпечатку пальца

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи сервисов Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца. Об этом сообщили в блоге компании в понедельник, 12 августа.

Ранее пользователи могли использовать подобный метод аутентификации в Google Pay.

«Мы рады объявить, что вы можете подтвердить свою личность, используя ваш отпечаток пальца, или сняв экран с блокировки, вместо ввода пароля при посещении определенных служб Google», — говорится в сообщении.

Отмечается, что функция уже доступна для пользователей устройств Pixel и в ближайшее время станет доступна на всех устройствах с ОС Android 7+.

В июле Google признала, что их специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в мобильных устройствах. По их словам, это необходимо для того, чтобы сервисы наподобие Google Assistant лучше различали нюансы и акценты конкретного языка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о сбоях в работе Google
Google представила способ бесплатно читать статьи на платных сайтах Chrome 76

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017